В Азнакаево открыли первую очередь обновленного парка имени Раувеля Ишкаева

Общая сумма финансирования проекта составила 18,8 млн рублей

В Азнакаево завершено благоустройство первой очереди парка имени Раувеля Ишкаева. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минстрое Татарстана.

Парк носит имя Раувеля Калимуллиновича Ишкаева, начальника НГДУ «Азнакаевскнефть».

На площади 2000 кв. метров обустроены пешеходные дорожки из брусчатки, установлены навесы, амфитеатр и малые архитектурные формы: скамейки, гамак, уличный музыкальный инструмент и урны. Проведено озеленение территории и установлены шесть новых светильников. Общая сумма финансирования проекта составила 18,8 млн рублей.

Всего в 2025 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», вошедшей в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», в Татарстане будет благоустроено 51 общественное пространство. На эти цели выделено более 1,7 млрд рублей, в том числе почти 244 млн рублей из республиканского бюджета.

Рената Валеева