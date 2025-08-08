Национальный театр Республики Сербской впервые представит спектакль «Немка» в Казани

Постановка рассказывает историю любви между бедным студентом-медиком и молодой девушкой из Берлина

Фото: предоставлено пресс-службой Челнинского драматического театра

Впервые в истории Казань примет гастроли Национального театра Республики Сербской, который представит спектакль «Немка» в конце августа. Об этом РИА «Новости» сообщили в представительстве Республики Сербской в Москве.

— 19 и 20 августа Национальный театр Республики Сербской покажет спектакль «Немка» на сцене нового здания Театра им. Камала, — говорится в сообщении.

Спектакль «Немка» основан на автобиографической повести известного сербского писателя Лазы Лазаревича (1851—1890), которого современники называли «сербским Тургеневым». Постановка рассказывает историю любви между бедным студентом-медиком и молодой девушкой из Берлина, что было крайне нетрадиционным и осуждаемым явлением в то время.

Зрители смогут насладиться спектаклем на сербском языке, при этом будет обеспечен синхронный перевод на русский язык для полного понимания сюжета.

Рената Валеева