Татарстан не вошел в топ-5 регионов по заявкам на поступление в колледжи

21:16, 07.08.2025

В этом году 29 тыс. человек воспользовались возможностью заключить договор целевого обучения через Госуслуги

Фото: Максим Платонов

На платформе Госуслуг уже подано более 1,5 млн заявлений на поступление в колледжи и техникумы, что на 50% больше, чем за весь прошлый год. В среднем абитуриенты подают по три заявления на разные специальности, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Топ-5 регионов, где чаще всего подают заявки:

  • Санкт-Петербург;
  • Московская область;
  • Свердловская область;
  • Москва;
  • Новосибирская область.

В этом году 29 тыс. человек воспользовались возможностью заключить договор целевого обучения через Госуслуги. Основные работодатели, предлагающие такие места, — медицинские организации, которые составляют почти 40% от общего числа.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди популярных колледжей для целевого обучения выделяются:

  • Новокузнецкий транспортно-технологический техникум;
  • Костромской медицинский колледж;
  • Тюменский медицинский колледж;
  • Кузнецкий индустриальный техникум;
  • Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге.

Накануне Рособрнадзор объявил предостережение 40 вузам, включая Казанский федеральный университет и Институт развития образования Татарстана. Ведомство указало на недопустимость нарушений обязательных требований и призвало учебные заведения принять меры для их соблюдения.

Анастасия Фартыгина

ОбществоОбразование Татарстан

