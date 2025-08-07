Татарстан не вошел в топ-5 регионов по заявкам на поступление в колледжи
В этом году 29 тыс. человек воспользовались возможностью заключить договор целевого обучения через Госуслуги
На платформе Госуслуг уже подано более 1,5 млн заявлений на поступление в колледжи и техникумы, что на 50% больше, чем за весь прошлый год. В среднем абитуриенты подают по три заявления на разные специальности, сообщили в пресс-службе Минцифры России.
Топ-5 регионов, где чаще всего подают заявки:
- Санкт-Петербург;
- Московская область;
- Свердловская область;
- Москва;
- Новосибирская область.
В этом году 29 тыс. человек воспользовались возможностью заключить договор целевого обучения через Госуслуги. Основные работодатели, предлагающие такие места, — медицинские организации, которые составляют почти 40% от общего числа.
Среди популярных колледжей для целевого обучения выделяются:
- Новокузнецкий транспортно-технологический техникум;
- Костромской медицинский колледж;
- Тюменский медицинский колледж;
- Кузнецкий индустриальный техникум;
- Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге.
Накануне Рособрнадзор объявил предостережение 40 вузам, включая Казанский федеральный университет и Институт развития образования Татарстана. Ведомство указало на недопустимость нарушений обязательных требований и призвало учебные заведения принять меры для их соблюдения.
