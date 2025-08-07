Скончался известный итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин

Джанни родился в 1930 году в Санта-Маргерита-Лигуре и начал свою карьеру в 1965 году в Милане

Итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин скончался 6 августа в возрасте 94 лет. Об этом сообщила его дочь, отметив, что отец был мастером фоторепортажа, часто затрагивающего социальные проблемы. Об этом сообщили Corriere della Sera.

Джанни родился в 1930 году в Санта-Маргерита-Лигуре и начал свою карьеру в 1965 году в Милане. Он снимал архитектуру и повседневную жизнь, сотрудничая с такими изданиями, как Time, Le Figaro и Stern. Его работы были отмечены премией World Press Photo.

За свою карьеру Беренго Гардин опубликовал около 260 фотоальбомов и провел более 360 выставок как в Италии, так и за границей. Его фотографии выставлялись в известных музеях, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке и Елисейский музей фотографии в Лозанне. Он предпочитал черно-белую пленку и широкоугольные объективы, что придавало его работам особый стиль.

Анастасия Фартыгина