В Казани стартовала вечерняя программа ЧР по легкой атлетике с забега роботов

В соревновании участвовали белый робот по имени Снежок и черный Черныш. Победу одержал Снежок

В Казани открылся чемпионат России по легкой атлетике. Вечерняя программа первого дня соревнований запомнится забегом на 100 метров, в котором состязались роботы. В соревновании участвовали белый робот по имени Снежок и черный Черныш. Победу одержал Снежок.

Чемпионат проходит с 7 по 10 августа на Центральном стадионе Казани. Оба робота были изготовлены в Китае и умеют не только бегать, но и общаться. Один из них уже участвовал в Петербургском международном экономическом форуме в июне, а второго только недавно привезли в Россию. Представитель Всероссийской федерации легкой атлетики отметил, что один из роботов оснащен искусственным интеллектом.

В рамках чемпионата в столице Татарстана в ночь с 9 на 10 августа пройдет традиционный забег «Ночная Казань», который соберет около 6 тыс. участников.



Анастасия Фартыгина