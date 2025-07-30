Леонов: около 6 тыс. бегунов примут участие в «Ночной Казани»

Участникам «Ночной Казани» предложат на выбор две дистанции — 5 км и 10 км

Фото: Динар Фатыхов

Традиционный забег «Ночная Казань», который пройдет в ночь с 9 на 10 августа, соберет около 6 тысяч участников. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, пишет ТАСС.

— В рамках чемпионата [России по легкой атлетике] мы еще делаем такой спортивный старт, как «Ночная Казань», с 9 [августа] на 10-е число. Это старт для любителей. И, соответственно, мы всех этих ребят, кто побежит, а их побежит ни много ни мало порядка 6 тыс. человек, приглашаем также на стадион болеть за профессиональных спортсменов, — сказал Леонов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Участникам «Ночной Казани» предложат на выбор две дистанции — 5 км и 10 км. В прошлом году в забеге приняли участие более 3 тысяч человек.

Министр также сообщил, что на чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет в Казани с 7 по 10 августа, уже продано более половины билетов.

Рената Валеева