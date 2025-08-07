Татарстан привлекает китайских рабочих для развития экономики

В этом году пять татарстанских компаний планируют нанять 156 граждан КНР

В Татарстане продолжают привлекать китайских работников для поддержки местной экономики. На III Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани 18—19 августа 2025 года, будет обсуждаться создание новых предприятий и поиск квалифицированных кадров из Китая.

В этом году пять татарстанских компаний планируют нанять 156 граждан КНР. Основная часть квоты, 150 человек, придется на филиал ООО «Китайская Национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен» из Набережных Челнов. Здесь требуются представители различных профессий, включая электромонтеров, сварщиков, арматурщиков и машинистов кранов. Кроме того, планируется привлечь двух поваров и одного массажиста.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Количество китайских работников в Татарстане остается на уровне прошлого года. В 2024 году предприятия республики также планировали привлечь 153 гражданина КНР, и снова ведущую роль сыграла компания «Севен (№7)» с заявкой на 140 рабочих.

По данным Минтруда России, китайские работники составляют лишь 1,3% от общего числа иностранных сотрудников, которых татарстанские компании намерены привлечь в 2025 году. Всего 86 предприятий заявили о намерении нанять более 11,7 тыс. иностранцев.

«Китайская Национальная химико-инженерная строительная компания №7» является крупным подрядчиком в нефтехимической отрасли и открыла свой филиал в Набережных Челнах в 2019 году.

Напомним, что в Татарстане расширят логистический терминал для наращивания торговли с Китаем.



Анастасия Фартыгина