В Татарстане расширят логистический терминал для наращивания торговли с Китаем

Товарооборот между республикой и КНР в прошлом году увеличился на 10% и достиг $3,3 млрд. Китай стал вторым по величине торговым партнером Татарстана после Турции

Фото: Реальное время

В Тукаевском районе Татарстана в октябре 2025 года планируется завершение строительства складской инфраструктуры на логистическом терминале «Один пояс и один путь». Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер в интервью «РБК Татарстан».

Новые склады займут площадь около 170 тыс. квадратных метров и помогут значительно снизить затраты на логистику. С начала 2025 года с терминала уже отправили 36 экспортных поездов и приняли шесть составов из Китая.

Татарстан активно развивает сотрудничество с Китаем. Товарооборот между республикой и КНР в прошлом году увеличился на 10% и достиг $3,3 млрд. Китай стал вторым по величине торговым партнером Татарстана после Турции.

— У нас с Китаем давние экономические связи. Мы заключили восемь межправительственных соглашений с регионами Китая и продолжаем развивать бизнес-взаимодействие, — заявил Лернер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основные экспортные товары Татарстана — нефтепродукты, каучук и сельскохозяйственная продукция. В свою очередь, Китай поставляет в республику оборудование и транспорт.

Лернер также сообщил, что вместимость терминала составляет около 8 тыс. контейнеров, а длина площадки — около 1 километра. В будущем планируется открытие новых авиарейсов, в том числе в Чунцин, что может улучшить экономические связи между Татарстаном и Китаем.

Также власти Татарстана рассматривают возможность открытия прямого авиарейса между Казанью и Чунцином, крупным промышленным центром на юго-западе Китая.



Анастасия Фартыгина