В Госдуме предложили запретить строительство многоквартирных домов без инфраструктуры
Запрет будет действовать в тех случаях, когда дефицит транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры превышает 50%
Группа депутатов во главе с Дмитрием Гусевым внесла в Госдуму законопроект, который запрещает строительство многоквартирных домов в населенных пунктах с нехваткой инфраструктуры, пишет ТАСС.
Согласно документу, изменения должны быть внесены в Градостроительный кодекс России. Запрет будет действовать в тех случаях, когда дефицит транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры превышает 50%.
Решение о выдаче разрешений на строительство будет принимать исполнительный орган субъекта страны.
Как поясняют авторы инициативы, цель законопроекта — улучшить качество инфраструктуры в российских регионах и предотвратить строительство в условиях ее дефицита.
Напомним, что Госдума на своем пленарном заседании одобрила закон, который вводит электронный паспорт для многоквартирных домов. Этот документ будет содержать полную информацию о каждом доме, включая данные о жилых и нежилых помещениях, а также о машино-местах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».