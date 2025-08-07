В Госдуме предложили запретить строительство многоквартирных домов без инфраструктуры

Запрет будет действовать в тех случаях, когда дефицит транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры превышает 50%

Фото: Реальное время

Группа депутатов во главе с Дмитрием Гусевым внесла в Госдуму законопроект, который запрещает строительство многоквартирных домов в населенных пунктах с нехваткой инфраструктуры, пишет ТАСС.

Согласно документу, изменения должны быть внесены в Градостроительный кодекс России. Запрет будет действовать в тех случаях, когда дефицит транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры превышает 50%.

Решение о выдаче разрешений на строительство будет принимать исполнительный орган субъекта страны.

Как поясняют авторы инициативы, цель законопроекта — улучшить качество инфраструктуры в российских регионах и предотвратить строительство в условиях ее дефицита.

Анастасия Фартыгина