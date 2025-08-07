В Менделеевске пройдет «Гонка героев» с участием звезд спорта
9 августа в 10.00 в Менделеевске стартует масштабное мероприятие «Гонка героев «Битва эпох», которое в этом году получило федеральный статус. Ожидается рекордное количество участников.
В гонке выступят известные спортсмены, включая финалиста шоу «Суперниндзя» Даниила Каргинова, серебряного призера чемпионата Европы Николая Бажанова, а также олимпийских чемпионок Юлию Ахтямову и Татьяну Архипову и чемпиона Европы Ивана Дегтярева.
В программе мероприятия:
- Кубок России по гонкам с препятствиями;
- корпоративный чемпионат среди предприятий Татарстана и России;
- городок мастеров, воркшопы и детские забеги;
- поиск клада Российской империи — «золото» Татарстана;
- рок-концерт с хедлайнером — группой «Мураками».
В столице Татарстана в ночь с 9 на 10 августа пройдет традиционный забег «Ночная Казань», который соберет около 6 тыс. участников.
