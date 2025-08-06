В Татарстане на капремонт дорог в двух районах потратят 70 млн рублей

Речь идет о Камско-Устьинском и Апастовском районах

Фото: Реальное время

Власти Татарстана объявили о заключении двух государственных контрактов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования. Соответствующая информация опубликована на «Госзакупках». Речь идет о восстановлении дорожного полотна в Камско-Устьинском и Апастовском районах.

Первый контракт, стоимостью 25 миллионов рублей, обеспечит обновление около 1,233 километра дорог в Камско-Устьинском муниципальном районе. Второй — на сумму 45 миллионов рублей, предназначен для восстановления 2,058 километра дорог в Апастовском муниципальном районе.

Работы включают капитальный ремонт дорожного покрытия, замену старых конструкций и модернизацию улично-дорожной сети. Работы планируется завершить до 24 и 17 ноября соответственно.

Ранее «Реальное время» сообщало, что ремонт участка проспекта Хусаина Ямашева на участке от улицы Адоратского до третьей транспортной дамбы в Ново-Савиновском районе был проведен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Наталья Жирнова