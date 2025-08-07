Глава Союза художников Татарстана лишен прав на 1,5 года за наезд на детей

Такое наказание последовало после наезда на трех несовершеннолетних

Фото: Михаил Захаров

Председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев лишен водительских прав на 1,5 года по решению мирового судьи Кировского судебного района Казани. Такое наказание последовало после инцидента, в котором автомобиль под его возможным управлением совершил наезд на трех несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГАИ.

Шиабиев признан виновным в нарушении ряда правил дорожного движения, и в отношении него были составлены административные материалы по следующим статьям:

ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу);

ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП);

ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление ТС не имеющим при себе документов на право управления);

ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО).

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru



Напомним, что 5 августа вечером на улице Боевой водитель Ford Transit, которым мог управлять Шиабиев, не уступил дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на трех детей. В результате инцидента дети получили травмы различной степени тяжести. Двое 12-летних детей (мальчик и девочка) до сих пор находятся в больнице, 14-летняя девочка выписана из медицинского учреждения.

После совершения наезда мужчина покинул место происшествия. Автомобиль был обнаружен на улице Лесозаводской, а позже подозреваемый был задержан по месту жительства. Он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения во время управления транспортным средством.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль. Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад по данному делу.

Рената Валеева