Глава Союза художников Татарстана лишен прав на 1,5 года за наезд на детей
Такое наказание последовало после наезда на трех несовершеннолетних
Председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев лишен водительских прав на 1,5 года по решению мирового судьи Кировского судебного района Казани. Такое наказание последовало после инцидента, в котором автомобиль под его возможным управлением совершил наезд на трех несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГАИ.
Шиабиев признан виновным в нарушении ряда правил дорожного движения, и в отношении него были составлены административные материалы по следующим статьям:
- ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу);
- ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП);
- ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление ТС не имеющим при себе документов на право управления);
- ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО).
Напомним, что 5 августа вечером на улице Боевой водитель Ford Transit, которым мог управлять Шиабиев, не уступил дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на трех детей. В результате инцидента дети получили травмы различной степени тяжести. Двое 12-летних детей (мальчик и девочка) до сих пор находятся в больнице, 14-летняя девочка выписана из медицинского учреждения.
После совершения наезда мужчина покинул место происшествия. Автомобиль был обнаружен на улице Лесозаводской, а позже подозреваемый был задержан по месту жительства. Он признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения во время управления транспортным средством.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Прокуратура Татарстана взяла расследование под контроль. Глава Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад по данному делу.
