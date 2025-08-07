NYT: Трамп планирует встречу с Путиным на следующей неделе

Трамп планирует вскоре после этой встречи провести трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского

Президент США Дональд Трамп намерен организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Кроме того, Трамп планирует вскоре после этой встречи провести трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом изданию сообщили два источника, осведомленные о планах американского лидера.

По данным NYT, Трамп рассказал о своих намерениях в ходе разговора с европейскими лидерами в среду. В будущих встречах, по словам источников, будут участвовать только лидеры трех стран, без присутствия каких-либо европейских представителей.

Сообщается, что в телефонном разговоре принимали участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Представители Белого дома, Вэнса, Уиткоффа и Рубио отказались комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также пока не предоставил комментарии.

Ранее в среду Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф провел «очень конструктивные переговоры» с Владимиром Путиным в Москве.

— У моего спецпосланника, Стива Уиткоффа, состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех! — написал Трамп в социальной сети X.



Напомним, что Стив Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Москве в среду. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе встречи обсуждались украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Ушаков также отметил, что «с нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы», а «соответствующие сигналы получены и от президента Трампа».

Рената Валеева