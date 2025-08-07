В Набережных Челнах обновили магистральный водопровод за 35 млн рублей

Он был введен в эксплуатацию в 1976 году

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В Набережных Челнах завершена реконструкция магистральных сетей водоснабжения 52-го комплекса вдоль Московского проспекта. Общая протяженность составила 1,2 км. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с финансированием в размере 35,4 млн рублей, сообщили в Минстрое Татарстана.

Ранее эксплуатируемый трубопровод был введен в эксплуатацию в 1976 году и имел износ, превышающий 80%. Многочисленные повреждения, коррозия и нарушенная гидроизоляция приводили к частым аварийным ситуациям.



Реконструкция позволит обеспечить бесперебойное снабжение питьевой водой и противопожарное водоснабжение для более чем 11 тысяч жителей.

Реальное время / realnoevremya.ru

В целом в рамках нацпроекта в Татарстане запланированы мероприятия по обновлению 36 объектов на общую сумму 3,2 млрд рублей, включая объекты в Альметьевском, Бугульминском, Зеленодольском, Лениногорском и Чистопольском районах.

В поселке Салмачи Советского района Казани с 8 августа по 30 сентября будет частично ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

Рената Валеева