В Салмачах на два месяца ограничат движение из-за строительства водопровода
Движение будет затруднено на Центральной, Зеленой улицах и Укромном переулке
В поселке Салмачи Советского района Казани с 8 августа по 30 сентября будет частично ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Причиной ограничений является строительство водопровода.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, движение будет затруднено на следующих участках дороги:
- ул. Центральная в районе дома №116 в направлении движения транспорта в сторону ул. 3-ей Зеленой;
- ул. 3-я Зеленая в районе дома №13 в направлении движения автомобилей в сторону 3-й Зеленой;
- перекресток улиц 4-й Зеленой и переулка Укромный.
Ремонт обойдется в 1,6 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».