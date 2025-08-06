Прошлогодние автомобили составляют более 67% продаж на российском рынке

За первые семь месяцев текущего года в России было продано 651 тыс. легковых автомобилей

Фото: Михаил Захаров

С начала 2025 года более 67% проданных в России легковых автомобилей были выпущены в 2024 и 2023 годах. Об этом сообщил Сергей Целиков, глава агентства «Автостат», в своем телеграм-канале. Он также уточнил, что доля автомобилей, произведенных в 2025 году, постепенно растет.

За первые семь месяцев текущего года в России было продано 651 тыс. легковых автомобилей. Из них около 440 тыс. — это машины, выпущенные в предыдущие годы. Конкретно, 63,5% продаж составляют автомобили 2024 года, а 4,1% — 2023 года.

Однако к июлю доля новых автомобилей увеличилась. Если с начала года она составляла 32,4%, то в июле уже превысила 55%. Это говорит о том, что рынок начинает восстанавливаться и потребители все чаще выбирают новые модели.

Напомним, что в первом полугодии 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 26,3%.



Анастасия Фартыгина