Радимов: Даку заиграл бы в любом из топ-5 чемпионатов в Европе

Эксперт оценил победу «Рубина» над «Сочи»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил игру «Рубина» и нападающего Мирлинда Даку против «Сочи». Матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился победой казанцев со счетом 2:1.

Радимов считает, что Даку смог бы заиграть в любом из топ-5 чемпионатов в Европе.

— Победа «Рубина» предсказуема, это было понятно изначально, как и то, что в этом матче забьет Даку. Я бы отметил его гол — длинная передача, прием мяча сильной ногой, не давая мячу практически опуститься. Идеальнейший по исполнению гол, просто шедевр от Даку. Лишний раз это доказывает, что он один из сильнейших игроков нашего чемпионата, который заиграл бы и в любом первенстве из топ-5, — сказал Радимов «РБ Спорт».

«Рубин» победил «Сочи» в Казани со счетом 2:1, оба гола в составе казанцев забил Даку. В активе албанского нападающего уже четыре забитых мяча в нынешнем сезоне. Форвард «Рубина» трижды отличился в матчах чемпионата РПЛ и один раз в игре Кубка России.

Летом Даку продлил контракт с казанским клубом, несмотря на интерес со стороны петербургского «Зенита».

Зульфат Шафигуллин