В Тукаевском районе Татарстана в результате ДТП погибла девушка

Водитель автомобиля Mazda превысил безопасную скорость

В Тукаевском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погибла молодая девушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Авария произошла 7 августа. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda превысил безопасную скорость, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в попутном направлении, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пассажирка Mazda 1998 года рождения скончалась на месте происшествия от полученных травм. Второй пассажир, мужчина 1996 года рождения, госпитализирован.

Рената Валеева