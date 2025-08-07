Завтра Землю накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря

Планету заденет высокоскоростное ядро облака плазмы, что приведет к значительно более сильному удару по магнитному полю

Фото: Динар Фатыхов

Жителей Земли ожидает сильнейшая магнитная буря за последние два месяца, которая наступит уже завтра, 8 августа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно прогнозам ученых, выброс массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, достигнет Земли около 7:00 мск. Изначально предполагалось, что воздействие будет незначительным, однако последние расчеты показывают, что планету заденет высокоскоростное ядро облака плазмы, что приведет к значительно более сильному удару по магнитному полю.

Ожидается, что геомагнитный индекс Kp достигнет значения 6, что соответствует средней магнитной буре и является самым высоким показателем с 13 июня. Бури такого уровня способны влиять на энергетические системы на высоких широтах, приводить к отклонениям в орбитальном движении космических аппаратов и сказываться на распространении радиоволн.

Вероятность возникновения полярных сияний возрастает, и их можно будет наблюдать до широт 60 градусов, а при определенных условиях — даже до 50 градусов.

Стоит отметить, что геомагнитная обстановка начнет ухудшаться уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу. Земля войдет в зону действия крупной корональной дыры, что приведет к резкому ухудшению геомагнитного фона почти на неделю.

31 июля ученые зафиксировали редкое астрономическое явление. На Солнце произошел двойной выброс гигантских протуберанцев.

Рената Валеева