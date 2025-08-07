Власти Татарстана показали, как строится сцена для «Новой волны»

Планируется участие более 30 известных артистов российской эстрады

Фото: Реальное время

Идет подготовка к международному конкурсу молодых исполнителей «Новая волна», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа. Власти Татарстана продемонстрировали процесс возведения масштабной сцены на «Ак Барс Арене».

Видеоролик, запечатлевший ход монтажных работ, был опубликован в телеграм-канале пресс-секретаря раиса Татарстана Лилии Галимовой.

— У Ак Барс Арены идет монтаж сцены на фестиваль «Новая волна». Открытие 21 августа, — говорится в сообщении.

Напомним, что в казанском этапе «Новой волны» планируется участие более 30 известных артистов российской эстрады. Среди заявленных звезд — Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Сергей Лазарев и многие другие.

«Новая волна» была основана композиторами Раймондом Паулсом и Игорем Крутым и с 2002 по 2014 год проводилась в Юрмале. С 2015 по 2019 год конкурс принимал Сочи, а в 2021 и 2024 годах он проходил на федеральной территории «Сириус».

Рената Валеева