Выдачи кредитов наличными в России подскочили на 23% в июле

Общий объем выдачи кредитов наличными в июле достиг почти 345 млрд рублей

Фото: Илья Репин

Российский рынок потребительского кредитования демонстрирует признаки восстановления после резкого спада осенью 2024 года. В июле 2025 года выдачи кредитов наличными выросли на 23% по сравнению с июнем, подогреваемые отложенным спросом и ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитической компании Frank RG, общий объем выдачи кредитов наличными в июле достиг почти 345 млрд рублей. Этот рост продолжается седьмой месяц подряд, хотя, по сравнению с показателями годовой давности, объем выдачи все еще отстает почти в два раза.

Иван Уклеин, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что «долгожданное смягчение параметров ДКП в среднесрочном прогнозе» оказывает значительное влияние на решения банков о возобновлении кредитования. Алексей Силкин, начальник управления разработки и продвижения кредитных продуктов банка «Ренессанс Кредит», также подчеркивает, что российский рынок кредитования растет благодаря высокому спросу со стороны клиентов и активности банков, рассчитывающих на дальнейшее снижение ключевой ставки.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

ВТБ повысил свой прогноз по объему выдачи кредитов наличными на этот год до 3,5 трлн рублей (предыдущий прогноз — 3,2 трлн рублей), опираясь на снижение стоимости кредитов и реализацию отложенного спроса.

Наряду с необеспеченными кредитами растет и спрос на кредиты наличными под залог недвижимости, чему способствуют менее жесткие требования со стороны банков. Однако эксперты полагают, что по мере снижения общего уровня процентных ставок спрос будет постепенно возвращаться к необеспеченному кредитованию.

В первом полугодии 2025 года кредитование физлиц в Татарстане сократилось на 37,7% — до 270,2 млрд рублей.

Рената Валеева