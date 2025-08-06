Прокуратура проверяет теплоход «Лев Толстой» после по отравления пассажиров на пути «Москва — Казань»

Теплоход «Лев Толстой» с заболевшими пассажирами вернулся в Москву после 12-дневного круиза

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений в соцсетях о возможном отравлении пассажиров круизного теплохода «Лев Толстой», который следовал по маршруту «Москва — Казань», сообщила пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, у некоторых туристов ухудшилось самочувствие, и они подозревают, что могли подхватить ротавирус через еду в столовой. Пассажиры сообщают, что первые симптомы появились еще в Казани, и на борту было много пострадавших.

— На остановке в Угличе половине группы пришлось закупаться медикаментами, — рассказали туристы. Они также отмечают, что администрация теплохода и компания «Водоходъ» не комментировали ситуацию.

Транспортный прокурор проверяет соблюдение санитарных норм и прав пассажиров, а права отдыхающих находятся под контролем прокуратуры. Теплоход «Лев Толстой» с заболевшими пассажирами вернулся в Москву после 12-дневного круиза.

Напомним, что женщине, потерявшей мать и дочь при крушении теплохода «Булгария» на Волге в 2011 году, присудили 4 млн рублей компенсации за моральный вред. Иск был подан к Ространснадзору и Российскому классификационному обществу, следует из материалов дела.



Анастасия Фартыгина