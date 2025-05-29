Женщине, потерявшей мать и дочь при крушении «Булгарии», присудили компенсацию

Фото: предоставлено Следкомом по РТ

Женщине, потерявшей мать и дочь при крушении теплохода «Булгария» на Волге в 2011 году, присудили 4 млн рублей компенсации за моральный вред. Иск был подан к Ространснадзору и Российскому классификационному обществу, следует из материалов дела, пишет РИА «Новости».

По данным документов, трагедия на «Булгарии» стала невосполнимой утратой для женщины, которая испытывает непрекращающиеся негативные переживания из-за гибели 22-летней дочери и 81-летней матери. Изначально истец требовала взыскать с каждого ответчика по 2 млн рублей, что в сумме составляло 8 млн.

Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 3 млн рублей за счет средств казны России и 1 млн рублей с Федерального автономного учреждения «Российское классификационное общество».



Крушение теплохода «Булгария» произошло 10 июля 2011 года. Судно, рассчитанное на 156 человек, вышло в рейс Казань — Болгар — Казань с 201 человеком на борту, включая 38 членов экипажа. В штормовую погоду в трех километрах от берега «Булгария» затонула за считанные минуты. Из находившихся на борту выжили только 79 человек, 122 погибли, в том числе 28 детей.

предоставлено Следкомом по РТ

Следствие установило, что в 2011 году «Булгария» совершила семь рейсов с многочисленными поломками. Восьмой рейс, в условиях шторма, на одном двигателе, с неисправной осушительной системой, отказавшим топливным насосом и открытыми иллюминаторами, стал для судна последним.



В 2014 году Московский районный суд Казани вынес приговор виновным в трагедии. Срок от 5 до 11 лет получили:

Светлана Инякина, гендиректор ООО «Аргоречтур»;

Рамиль Хаметов, старший помощник «Булгарии»;

Ирек Тимергазеев, начальник Казанского линейного отдела Волжского управления Госморречнадзора Ространснадзора;

Владислав Семенов, бывший главный госинспектор того же отдела;

Яков Ивашов, старший эксперт Камского филиала Росречрегистра;

Капитаны сухогруза «Арбат» и буксира «Дунайский-66», не оказавшие помощи терпящим бедствие, были осуждены и приговорены к штрафам.

Светлана Инякина вышла на свободу в 2018 году, отбыв семь лет в СИЗО и колонии.

Рената Валеева