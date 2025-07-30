В Госдуме предложили учителям 13-ю зарплату за работу на ОГЭ и ЕГЭ

Депутат предложил установить фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка для тех, кто работает на этих экзаменах.

Фото: Динар Фатыхов

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой о введении 13-й зарплаты для учителей, которые участвуют в проведении ОГЭ и ЕГЭ, пишет РИА «Новости».

В своем письме Миронов заявил, что такая мера поможет обеспечить справедливую оплату труда педагогов. Он предложил установить фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка для тех, кто работает на этих экзаменах.

— Это будет аналогично ежегодной премии («тринадцатой зарплате»), — добавил он.

Документ с предложением уже передан в правительство, и его обсуждение ожидается в ближайшее время.

Напомним, что в Татарстане в 10 раз увеличили оплату труда педагогов на ГИА.



Анастасия Фартыгина