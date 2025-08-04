В первом полугодии 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 26,3%

Заработные платы в отрасли выросли на 15% по всей России, но это связано с оптимизацией и автоматизацией процессов

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По итогам первого полугодия 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 26,3% по сравнению с прошлым годом, и Татарстан не стал исключением, сообщили представители hh.ru.

Индекс здоровья авторынка в стране составил всего 40 баллов, что значительно ниже 52 баллов годом ранее. Наихудшие результаты были зафиксированы в первом квартале 2025 года, когда индекс упал до 34 баллов. Однако во втором квартале ситуация немного улучшилась благодаря снижению ключевой ставки Центробанком на 2 процентных пункта.

Основные причины падения — высокая ключевая ставка, которая достигла 27%, и рост утильсбора, увеличивший стоимость автомобилей. Это заставило покупателей занять выжидательную позицию — отложить приобретение до снижения цен и более доступных кредитов.

Индекс здоровья российского бизнеса в сегменте автомобильного рынка

I квартал 2024 II квартал 2024 III квартал 2024 IIV квартал 2024 I квартал 2025 II квартал 2025 В целом 46 52 51 45 34 40 Микро 48 51 50 42 34 41 Малый 38 41 43 44 28 33 Средний 51 63 59 49 39 45

— Снижение продаж в автосекторе связано не только с высокой ставкой, но и с затовариванием. Дилеры завезли много машин, опираясь на прошлогодний спрос, а теперь спрос упал и складские остатки выросли, — говорит Юлия Криган, старший дата-журналист «Точка Банка».

В Татарстане, как и в других регионах, наблюдается снижение обращений в автосалоны. Рынок труда также сжимается: количество вакансий в малом и среднем бизнесе Татарстана сократилось на 35% по сравнению с прошлым годом.

Заработные платы в отрасли выросли на 15% по всей России, но это связано с оптимизацией и автоматизацией процессов. Микропредприятия предлагают самые высокие зарплаты — медианная зарплата составила 96 200 рублей, в то время как в средних компаниях она составляет 84 167 рублей.

Анастасия Фартыгина