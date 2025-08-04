В первом полугодии 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 26,3%
Заработные платы в отрасли выросли на 15% по всей России, но это связано с оптимизацией и автоматизацией процессов
По итогам первого полугодия 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 26,3% по сравнению с прошлым годом, и Татарстан не стал исключением, сообщили представители hh.ru.
Индекс здоровья авторынка в стране составил всего 40 баллов, что значительно ниже 52 баллов годом ранее. Наихудшие результаты были зафиксированы в первом квартале 2025 года, когда индекс упал до 34 баллов. Однако во втором квартале ситуация немного улучшилась благодаря снижению ключевой ставки Центробанком на 2 процентных пункта.
Основные причины падения — высокая ключевая ставка, которая достигла 27%, и рост утильсбора, увеличивший стоимость автомобилей. Это заставило покупателей занять выжидательную позицию — отложить приобретение до снижения цен и более доступных кредитов.
Индекс здоровья российского бизнеса в сегменте автомобильного рынка
|
I квартал 2024
|
II квартал 2024
|
III квартал 2024
|
IIV квартал 2024
|
I квартал 2025
|
II квартал 2025
|
В целом
|
46
|
52
|
51
|
45
|
34
|
40
|
Микро
|
48
|
51
|
50
|
42
|
34
|
41
|
Малый
|
38
|
41
|
43
|
44
|
28
|
33
|
Средний
|
51
|
63
|
59
|
49
|
39
|
45
— Снижение продаж в автосекторе связано не только с высокой ставкой, но и с затовариванием. Дилеры завезли много машин, опираясь на прошлогодний спрос, а теперь спрос упал и складские остатки выросли, — говорит Юлия Криган, старший дата-журналист «Точка Банка».
В Татарстане, как и в других регионах, наблюдается снижение обращений в автосалоны. Рынок труда также сжимается: количество вакансий в малом и среднем бизнесе Татарстана сократилось на 35% по сравнению с прошлым годом.
Заработные платы в отрасли выросли на 15% по всей России, но это связано с оптимизацией и автоматизацией процессов. Микропредприятия предлагают самые высокие зарплаты — медианная зарплата составила 96 200 рублей, в то время как в средних компаниях она составляет 84 167 рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».