В Татарстане выявили 28 поддельных банкнот за II квартал 2025 года

Большинство из них — это банкноты номиналом 5 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

В банковском секторе Татарстана в апреле — июне 2025 года было обнаружено 28 поддельных денежных знаков. Большинство из них (21 шт.) — это банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Также зафиксировано шесть поддельных банкнот по 1000 рублей и одна фальшивая монета номиналом 5 рублей.

Для борьбы с подделками Банк России продолжает модернизацию своих банкнот. В обращение уже введены обновленные банкноты номиналом 100 рублей и 5 тыс. рублей, выпущенные в 2022 и 2023 годах соответственно. Информация о признаках подлинности новых банкнот доступна на официальном сайте Банка России и в его мобильном приложении.

Важно помнить, что мошенники могут использовать тему модернизации для обмана граждан, предлагая обмен старых банкнот на новые.

— Игнорируйте предложения людей, которые просят обменять банкноты или проверить их подлинность с помощью некоего мобильного приложения, — предупреждают специалисты. — Не устанавливайте приложения по просьбе незнакомцев и не переходите по ссылкам, которые они отправляют.

Старые банкноты образца 1997 года по-прежнему остаются законным средством платежа и не требуют обязательного обмена на новые.

Напомним, что в первом квартале 2025 года в Татарстане выявили 40 российских денежных знаков с признаками подделки: 38 купюр и две монеты.



Анастасия Фартыгина