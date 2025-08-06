Таможня Татарстана пополнила казну на 25 млн рублей

С начала года татарстанские таможенники уже доначислили 613,13 млн рублей благодаря проверочным мероприятиям

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанская таможня обнаружила недобросовестного участника внешнеэкономической деятельности из Набережных Челнов, который занизил таможенную стоимость товаров.

В ходе камеральной проверки выяснилось, что при ввозе комплектующих изделий не была учтена стоимость услуг по проектированию и изготовлению технологической оснастки в размере 648 тыс. евро.

— Должностные лица Татарстанской таможни внесли изменения в декларацию на товары, что позволило выявить недостающие таможенные платежи, — сообщили в ведомстве. В результате этой проверки участник ВЭД уплатил 25 млн рублей в государственную казну.

С начала года татарстанские таможенники уже доначислили 613,13 млн рублей благодаря проверочным мероприятиям.

Напомним, что таможня республики выявила двух жителей республики, которые неправомерно использовали пониженные коэффициенты для расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей.

Анастасия Фартыгина