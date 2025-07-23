Таможенники Татарстана разоблачили схему уклонения от уплаты утилизационного сбора

Жители республики неправомерно использовали пониженные коэффициенты для расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанская таможня выявила двух жителей республики, которые неправомерно использовали пониженные коэффициенты для расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый гражданин ввез четыре легковых автомобиля в 2023 году, уплатив утильсбор по ставке для личного пользования. Однако вскоре после ввоза все машины были проданы. Таможня подала иск в Набережночелнинский городской суд с требованием взыскать полную сумму утилизационного сбора и пени, так как цель ввоза не соответствовала действительности.

Иск был отозван, когда гражданин полностью погасил задолженность в размере 2 млн 205 тыс. рублей, из которых 1 млн 567 тыс. рублей составил утильсбор, а 638 тыс. рублей — пени.

Второй житель Татарстана также ввез иномарку в 2023 году, применив ту же схему. Он уплатил утильсбор как для личного пользования, но продал автомобиль всего через неделю. После обнаружения несоответствия таможня обратилась в суд.

Мировой судья Альметьевского судебного района вынес решение, обязывающее мужчину заплатить 1 млн 137 тыс. рублей в пользу государства за неуплаченный утильсбор и пени. Мужчина исполнил решение суда.

Анастасия Фартыгина