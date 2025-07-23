Таможенники Татарстана разоблачили схему уклонения от уплаты утилизационного сбора
Жители республики неправомерно использовали пониженные коэффициенты для расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей
Татарстанская таможня выявила двух жителей республики, которые неправомерно использовали пониженные коэффициенты для расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Первый гражданин ввез четыре легковых автомобиля в 2023 году, уплатив утильсбор по ставке для личного пользования. Однако вскоре после ввоза все машины были проданы. Таможня подала иск в Набережночелнинский городской суд с требованием взыскать полную сумму утилизационного сбора и пени, так как цель ввоза не соответствовала действительности.
- Иск был отозван, когда гражданин полностью погасил задолженность в размере 2 млн 205 тыс. рублей, из которых 1 млн 567 тыс. рублей составил утильсбор, а 638 тыс. рублей — пени.
Второй житель Татарстана также ввез иномарку в 2023 году, применив ту же схему. Он уплатил утильсбор как для личного пользования, но продал автомобиль всего через неделю. После обнаружения несоответствия таможня обратилась в суд.
Мировой судья Альметьевского судебного района вынес решение, обязывающее мужчину заплатить 1 млн 137 тыс. рублей в пользу государства за неуплаченный утильсбор и пени. Мужчина исполнил решение суда.
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