В Татарстане за сутки зарегистрировано девять пожаров

Пожарные подразделения совершили 21 выезд по ложным вызовам

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки, 5 августа, подразделения Государственной противопожарной службы в Татарстана зафиксировали девять пожаров, из которых восемь произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили 21 выезд по ложным вызовам и семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также, сотрудники МЧС восемь раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, за прошедшие сутки на водных объектах республики произошло 1 происшествие.

4 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 10 пожаров, три из которых произошли в жилом секторе.

Рената Валеева