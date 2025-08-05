В Татарстане за минувшие сутки произошло 10 пожаров, три — в жилом секторе
Пожарные 19 раз выезжали по ложным вызовам и шесть раз оказывали содействие другим службам
За прошедшие сутки, 4 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 10 пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Кроме того, пожарные 19 раз выезжали по ложным вызовам и шесть раз оказывали содействие другим службам.
Подразделения ГПС 9 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Также за минувшие сутки на водных объектах республики зарегистрировано одно происшествие. В Кукморском районе на местном пруду утонул мужчина.
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