В Татарстане за минувшие сутки произошло 10 пожаров, три — в жилом секторе

Пожарные 19 раз выезжали по ложным вызовам и шесть раз оказывали содействие другим службам

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За прошедшие сутки, 4 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 10 пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Кроме того, пожарные 19 раз выезжали по ложным вызовам и шесть раз оказывали содействие другим службам.

Подразделения ГПС 9 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Также за минувшие сутки на водных объектах республики зарегистрировано одно происшествие. В Кукморском районе на местном пруду утонул мужчина.



Рената Валеева