Экс-форвард «Ак Барса» Бурмистров подпишет контракт с «Куньлунем»

В минувшем сезоне хоккеист выступал за московское «Динамо»

Бывший нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров подпишет контракт с «Куньлунем». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Бурмистров выступал за московское «Динамо». 33-летний нападающий провел восемь игр за «бело-голубых» и не набрал очков, в среднем проводя на площадке 5 минут и 37 секунд.

Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на счету нападающего 492 матча и 170 (50+120) очков. В 2014 году Бурмистров в составе сборной России стал чемпионом мира.

На уровне КХЛ хоккеист выступал за казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Зульфат Шафигуллин