В российских поездах разрешили перевозить летающих поссумов и сурикатов
Вагоны, где разрешена перевозка животных, отмечены специальным символом
«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) («дочка» РЖД) расширила список животных, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования, добавив в него сахарных сумчатых летяг (летающих поссумов) и сурикатов, пишет РИА «Новости».
— Пополняем список животных, которых можно перевозить в поездах АО «ФПК». Теперь в поездку с хозяином смогут отправляться сахарные сумчатые летяги (летающий поссум) и сурикаты, — говорится в сообщении ФПК.
Вагоны, где разрешена перевозка животных, отмечены специальным символом. Компания напоминает, что мелких животных необходимо перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться во время путешествия.
- По данным ФПК, с начала года в поездах перевезено более 500 тыс. домашних питомцев.
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