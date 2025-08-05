СМИ назвало причины смерти рок-легенды Оззи Осборна

В свидетельстве о смерти указаны сопутствующие причины — ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией

Британский рок-музыкант Оззи Осборн умер от острого инфаркта миокарда и остановки сердца. Об этом сообщила газета Sun, ссылаясь на официальное свидетельство о смерти.

В нем также указаны сопутствующие причины — ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией. В феврале супруга Оззи, Шэрон, сообщала, что из-за прогрессирующей болезни Паркинсона музыкант больше не может ходить.

Оззи Осборн, фронтмен легендарной группы Black Sabbath, ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет. Группа, основанная в Бирмингеме в 1968 году, стала одной из самых успешных в мире метал-музыки, продав более 75 млн альбомов. В тот же день фанаты группы собрали стихийный мемориал у «скамейки Black Sabbath» в Бирмингеме, где всего за две недели до этого проходил прощальный концерт группы.

Похороны Осборна состоялись 31 июля на территории семейной усадьбы в кругу близких. За день до этого в Бирмингеме прошла памятная процессия, где тысячи поклонников собрались вдоль Брод-стрит, чтобы проститься с рок-кумиром.

Анастасия Фартыгина