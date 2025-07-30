Десятки тысяч поклонников простились с Оззи Осборном в Бирмингеме

Поклонники встречали процессию аплодисментами и криками «Оззи», бросая к катафалку цветы и мягкие игрушки

В Бирмингеме, родном городе легендарного британского рок-музыканта Оззи Осборна, состоялась церемония прощания, собравшая десятки тысяч его поклонников. Об этом сообщает ТАСС.

Днем катафалк с гробом Осборна проследовал по главной ресторанной улице города, Брод-стрит, вдоль которой выстроились фанаты артиста. За катафалком следовали автомобили с близкими родственниками и друзьями рокера. Процессия остановилась у моста Black Sabbath, где установлена памятная скамья в честь группы Black Sabbath и ее участников. Там жена Оззи Осборна, Шэрон Осборн, не скрывая слез, вместе с детьми Келли и Джеком осмотрела мемориал, украшенный букетами цветов, свечами, фотографиями, футболками, гитарами, надувными летучими мышами и шарфами любимого футбольного клуба музыканта «Астон Вилла». Участники местного духового оркестра Bostin Brass Band сопровождали процессию, исполняя самые известные песни Black Sabbath и Оззи Осборна.

Поклонники встречали процессию аплодисментами и криками «Оззи», бросая к катафалку цветы и мягкие игрушки. На церемонии присутствовали люди разных возрастов и национальностей. После остановки у мемориала катафалк направился на кладбище, где Осборн будет похоронен в кругу самых близких людей.

Безопасность на мероприятии обеспечивали сотни сотрудников полиции. Расходы по организации церемонии взяла на себя семья музыканта.



После церемонии прощания многие поклонники направились в художественную галерею Бирмингема, где проходит выставка «Оззи Осборн: герой рабочего класса». На центральной площади Виктория-сквер была организована фотовыставка в честь Black Sabbath. По всему Бирмингему были установлены электронные баннеры с надписью «Оззи навсегда. Бирмингем всегда будет любить тебя». В местных пабах в этот день звучали исключительно песни Black Sabbath и Оззи Осборна.

Рената Валеева