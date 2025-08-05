В Казани задержан пьяный водитель, скрывшийся с места ДТП

Водитель BMW сообщил сотрудникам Госавтоинспекции о том, что его машина столкнулась с Subaru, водитель которой сразу же скрылся с места происшествия

Фото: Динар Фатыхов

В Казани произошел инцидент с наездом на автомобиль. Водитель BMW сообщил сотрудникам Госавтоинспекции о том, что его машина столкнулась с Subaru, водитель которой сразу же скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе ГАИ.

Госавтоинспекция оперативно организовала преследование. Автомобиль Subaru был найден неподалеку, но во время попытки остановить его, он врезался в металлическое ограждение на улице Фрунзе. Водитель Subaru, 40-летний житель Казани, пытался оказать сопротивление, но был задержан. У него были явные признаки опьянения.

На нарушителя составили несколько административных материалов: за отказ от медицинского освидетельствования, опасное вождение, оставление места ДТП и повреждение дорожной инфраструктуры. Его автомобиль был отправлен на специализированную стоянку, а сам водитель доставлен в отдел полиции.



Анастасия Фартыгина