В Казани задержан пьяный водитель, скрывшийся с места ДТП
Водитель BMW сообщил сотрудникам Госавтоинспекции о том, что его машина столкнулась с Subaru, водитель которой сразу же скрылся с места происшествия
В Казани произошел инцидент с наездом на автомобиль. Водитель BMW сообщил сотрудникам Госавтоинспекции о том, что его машина столкнулась с Subaru, водитель которой сразу же скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе ГАИ.
Госавтоинспекция оперативно организовала преследование. Автомобиль Subaru был найден неподалеку, но во время попытки остановить его, он врезался в металлическое ограждение на улице Фрунзе. Водитель Subaru, 40-летний житель Казани, пытался оказать сопротивление, но был задержан. У него были явные признаки опьянения.
На нарушителя составили несколько административных материалов: за отказ от медицинского освидетельствования, опасное вождение, оставление места ДТП и повреждение дорожной инфраструктуры. Его автомобиль был отправлен на специализированную стоянку, а сам водитель доставлен в отдел полиции.
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