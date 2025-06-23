Суд запретил работу казанского пансионата для пожилых «Милена» из-за нарушений пожарной безопасности

Вахитовский районный суд Казани вынес решение о запрете деятельности частного пансионата для пожилых «Милена», расположенного на улице Тази Гиззата. Иск с требованием о запрете работы пансионата был подан прокуратурой Вахитовского района после выявления многочисленных нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе.

Проверка, проведенная прокуратурой, показала наличие серьезных нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью проживающих в пансионате пожилых людей. В связи с этим, надзорное ведомство обратилось в суд с иском, требуя запретить деятельность учреждения. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

Более того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер, запретив эксплуатацию здания пансионата до вступления решения суда в законную силу. В настоящее время судебными приставами возбуждено исполнительное производство. Все проживающие в пансионате «Милена» пожилые люди уже расселены.

В 2020 году ГУ МЧС РФ по РТ уже выявляло нарушения в этом пансионате.

Рената Валеева