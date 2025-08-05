Глава Гагаузии Молдавии Евгения Гуцул приговорена к семи годам тюрьмы

Гуцул была признана виновной в якобы незаконном финансировании партии «Шор»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС

— Приговорили к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением решения прямо из зала суда. То есть прямо из зала суда ее доставят в тюрьму, — заявила адвокат.

Гуцул была признана виновной в якобы незаконном финансировании партии «Шор».

В последний раз 10 июля суд Кишинева продлил срок ареста Гуцул еще на 30 дней по ходатайству прокурора.



Ранее замглавы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Октавиан Якимовский заявил, что арест главы Гагаузии Евгении Гуцул был необходим для предотвращения ее выезда из страны и уклонения от судебного разбирательства.

Рената Валеева