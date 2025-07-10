Суд Кишинева продлил Гуцул домашний арест
Суд Кишинева продлил срок ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней по ходатайству прокурора, следует из постановления.
— Одобряется ходатайство прокурора Адриана Скутару о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул сроком на 30 дней <...> С 13 июля, — зачитал постановление судья Сергей Чобану, пишет ТАСС.
Напомним, 28 марта суд арестовал Гуцул, обвинив ее в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. С 9 апреля суд постановил перевести главу Гагаузии под домашний арест.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».