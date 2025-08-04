В Тукаевском районе Татарстана обнаружили незаконную свалку

Прокуратура района также направила представление главе поселения, которое сейчас находится на рассмотрении

В Тукаевском районе Татарстана экологи вновь нашли незаконную свалку. На этот раз проверка прошла совместно с журналистами, которые зафиксировали серьезные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

Ранее, в рамках проверки, инспекторы Минэкологии и сотрудники прокуратуры уже выявили свалку в Новотроицком сельском поселении. Тогда ее площадь составила 116 квадратных метров, а объем мусора достиг 40 кубометров.

На новом участке были обнаружены различные отходы: бытовой мусор, старая мебель, металлический лом, полиэтиленовая пленка и стекло. Кроме того, на месте были видны следы горения.

В ответ на эти нарушения исполкому сельского поселения выдано предостережение. Прокуратура района также направила представление главе поселения, которое сейчас находится на рассмотрении.

Анастасия Фартыгина