В Татарстане официально зарегистрировано более 42 тыс. собак
Для удобства владельцев организованы передвижные пункты, где можно не только зарегистрировать питомца, но и получить ветеринарные услуги
В Татарстане официально зарегистрированы 42 222 собаки. Если ваш любимец еще не в реестре, самое время позаботиться о его регистрации. Об этом сообщила ветеринарная служба республики.
Это можно сделать в мобильных пунктах или обратившись в государственные ветеринарные учреждения.
Для удобства владельцев организованы передвижные пункты, где можно не только зарегистрировать питомца, но и получить ветеринарные услуги, а также оформить необходимые документы.
Напомним, что в августе в четырех общественных пространствах Казани стартует серия бесплатных занятий для собак любого возраста и породы. Организатором выступает Дирекция парков и скверов города.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».