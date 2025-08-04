В Татарстане официально зарегистрировано более 42 тыс. собак

Для удобства владельцев организованы передвижные пункты, где можно не только зарегистрировать питомца, но и получить ветеринарные услуги

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане официально зарегистрированы 42 222 собаки. Если ваш любимец еще не в реестре, самое время позаботиться о его регистрации. Об этом сообщила ветеринарная служба республики.

Это можно сделать в мобильных пунктах или обратившись в государственные ветеринарные учреждения.

Для удобства владельцев организованы передвижные пункты, где можно не только зарегистрировать питомца, но и получить ветеринарные услуги, а также оформить необходимые документы.

Напомним, что в августе в четырех общественных пространствах Казани стартует серия бесплатных занятий для собак любого возраста и породы. Организатором выступает Дирекция парков и скверов города.



Анастасия Фартыгина