Бесплатные занятия для собак пройдут в парках Казани в августе

К участию в занятиях допускаются щенки от трех с половиной месяцев

Фото: Динар Фатыхов

В августе в четырех общественных пространствах Казани стартует серия бесплатных занятий для собак любого возраста и породы. Организатором выступает дирекция парков и скверов города, сообщили в мэрии.

Владельцы четвероногих друзей смогут посетить следующие занятия:

3 августа в 15:00: аджилити (прохождение полосы с препятствиями на скорость) — парк им. Горького;

10 августа в 15:00: «Щенячий час» для начинающих собаководов — парк им. Урицкого;

17 августа в 15:00: ралли-обидиенс (основы дрессировки) — Горкинско-Ометьевский лес;

24 августа, 15:00: поход с собакой (дог-трекинг) — «Русско-Немецкая Швейцария».

К участию в занятиях допускаются щенки от трех с половиной месяцев, прошедшие карантин, вакцинацию и обработку от паразитов.

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Рената Валеева