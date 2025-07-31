Бесплатные занятия для собак пройдут в парках Казани в августе
К участию в занятиях допускаются щенки от трех с половиной месяцев
В августе в четырех общественных пространствах Казани стартует серия бесплатных занятий для собак любого возраста и породы. Организатором выступает дирекция парков и скверов города, сообщили в мэрии.
Владельцы четвероногих друзей смогут посетить следующие занятия:
- 3 августа в 15:00: аджилити (прохождение полосы с препятствиями на скорость) — парк им. Горького;
- 10 августа в 15:00: «Щенячий час» для начинающих собаководов — парк им. Урицкого;
- 17 августа в 15:00: ралли-обидиенс (основы дрессировки) — Горкинско-Ометьевский лес;
- 24 августа, 15:00: поход с собакой (дог-трекинг) — «Русско-Немецкая Швейцария».
К участию в занятиях допускаются щенки от трех с половиной месяцев, прошедшие карантин, вакцинацию и обработку от паразитов.
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