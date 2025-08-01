Матч «Рубин» — «Спартак» пройдет на «Ак Барс Арене» в дни «Новой волны»

Изначально рассматривалась возможность переноса игры в другой город

Фото: Динар Фатыхов

Матч 5-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 23 августа, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе футбольного клуба.

Примечательно, что в это же время, с 21 по 26 августа, на «Ак Барс Арене» пройдет музыкальный конкурс «Новая волна» Игоря Крутого, переехавший с прежней площадки у «Чаши». В связи с этим, чтобы избежать скопления больших потоков людей, начало футбольного матча было перенесено на более раннее время — с 18.00 на 14.00.

Некоторые СМИ сообщали, что клуб рассматривал перенос игры в другой город. Однако «Спартак» отказался от обмена турами, так как это привело бы к чрезмерному количеству выездных матчей подряд для столичной команды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в связи с проведением матча «Рубин» — «Спартак» 23 августа 2025 года в Казани будут введены ограничения на движение и парковку автомобилей. Меры безопасности вступят в силу с 8.00 и продлятся до 18.00. Водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные затруднения в передвижении в районе стадиона «Ак Барс Арена».

Рената Валеева