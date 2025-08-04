В Татарстане клещи покусали почти 9 тысяч человек

Наибольшее количество обращений зарегистрировано среди жителей Казани (3259), Набережных Челнов (863) и Нижнекамского района (575)

Фото: Реальное время

С начала года и по 31 июля в медицинские организации Татарстана по поводу укусов клещей обратились 8926 человек, в том числе 2180 детей. В Управлении Роспотребнадзора по РТ отмечают, что данный показатель не превышает средний многолетний уровень.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано среди жителей Казани (3259), Набережных Челнов (863) и Нижнекамского района (575).

Всего в текущем году исследовано 4657 клещей, снятых с людей. В 814 клещах (17,5%) обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 36 (0,7%) — моноцитарного эрлихиоза человека, в 60 (1,3%) — гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 36 клещах (0,8%) — возбудитель клещевого вирусного энцефалита. Исследования клещей из природных очагов не выявили возбудителей клещевых инфекций.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Зарегистрировано 4 случая иксодового клещевого боррелиоза и 1 случай клещевого энцефалита, заражение произошло во время отдыха в лесу в Башкирии.

Для защиты населения проведены противоклещевые обработки на наиболее посещаемых территориях (места размещения летних оздоровительных учреждений, парки, скверы) на площади 2961,9 га, что составляет 106% от запланированного. Контроль эффективности обработок на площади 2334,5 га показал отсутствие клещей.

Прививку против клещевого энцефалита сделали 13 993 человека (92,2% от плана).

«Реальное время» разбиралось, где можно профессионально снять впившегося клеща, за какую сумму выяснят, насколько был опасен его укус, а также о том, как быстро получить другие виды неотложной медпомощи.

Рената Валеева