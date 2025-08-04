Татарстан занял 22-е место в рейтинге российских регионов по качеству дорог
Лидерами рейтинга по итогам 2024 года стали Москва и Ханты-Мансийский автономный округ
Татарстан занял 22-е место в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог, составленном РИА «Новости» на основе данных Росстата и Росавтодора.
На конец 2024 года доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 65% от общей протяженности соответствующих дорог в республике. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 484 км на 1000 кв. км территории.
Лидерами рейтинга по итогам 2024 года стали Москва и Ханты-Мансийский автономный округ, а последние строчки заняли Архангельская и Кировская области.
В Казани ведут работу над проектом дублера Оренбургского тракта. Участок трассы будет платным.
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