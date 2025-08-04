Из-за обвала асфальта на улице Сахарова изменено движение троллейбусов №5, 9, 12

МУП «Метроэлектротранс» просит жителей города учитывать данную информацию при планировании своих поездок

Фото: Артем Дергунов

В связи с произошедшим вчера обвалом асфальта на улице Сахарова, 6, временно изменено движение троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Троллейбусы будут следовать по следующему маршруту: ул. Фучика, ул. Закиева, ул. Глушко до ул. Вагапова, затем по ул. Вагапова до ул. Сахарова, далее поворот на ул. Бегичева и далее по маршруту.

МУП «Метроэлектротранс» просит жителей города учитывать данную информацию при планировании своих поездок. На месте обвала проводятся ремонтные работы.

Накануне там провалился троллейбус. Местные жители сообщили о происшествии в соцсетях, опубликовав фото, на которых видно, как заднее колесо троллейбуса висит над крупным провалом.

Рената Валеева