Из-за обвала асфальта на улице Сахарова изменено движение троллейбусов №5, 9, 12
МУП «Метроэлектротранс» просит жителей города учитывать данную информацию при планировании своих поездок
В связи с произошедшим вчера обвалом асфальта на улице Сахарова, 6, временно изменено движение троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.
Троллейбусы будут следовать по следующему маршруту: ул. Фучика, ул. Закиева, ул. Глушко до ул. Вагапова, затем по ул. Вагапова до ул. Сахарова, далее поворот на ул. Бегичева и далее по маршруту.
МУП «Метроэлектротранс» просит жителей города учитывать данную информацию при планировании своих поездок. На месте обвала проводятся ремонтные работы.
Накануне там провалился троллейбус. Местные жители сообщили о происшествии в соцсетях, опубликовав фото, на которых видно, как заднее колесо троллейбуса висит над крупным провалом.
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