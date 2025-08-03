В Казани троллейбус на улице Сахарова застрял над провалом в асфальте после ливня: видео

В момент инцидента в салоне находились пассажиры, по предварительным данным, никто не пострадал

В Казани на улице Сахарова троллейбус провалился в образовавшуюся яму после сильного ливня. Местные жители сообщили о происшествии в соцсетях, опубликовав фото, на которых видно, как заднее колесо троллейбуса висит над крупным провалом.

В момент инцидента в салоне находились пассажиры, но, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ливень, обрушившийся на город, затопил многие улицы и привел к образованию серьезных пробок. Движение транспорта на месте происшествия практически парализовано. Ситуация требует оперативного вмешательства служб для устранения последствий.

Анастасия Фартыгина