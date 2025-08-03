В России ввели уголовную ответственность за осквернение воинских мемориалов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что закон касается мемориалов как на территории России, так и за границей

Фото: Динар Фатыхов

В России вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за осквернение воинских мемориалов и захоронений. Теперь за такие действия можно получить штраф до 5 млн рублей или до 5 лет тюрьмы, сообщили в Госдуме.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что закон касается мемориалов как на территории России, так и за границей. Он подчеркнул, что «уголовная ответственность — мера серьезная, но оправданная», особенно в условиях, когда некоторые страны пытаются исказить историю и уничтожают памятники советским воинам.

— Наша задача — защитить память о погибших героях и не допустить осквернения их могил, — добавил Володин.

Накануне президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий запрет на искажение религиозных символов в средствах массовой информации, интернете, рекламе и при реализации товаров и услуг.



Анастасия Фартыгина