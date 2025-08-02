Два человека пострадали при столкновении катеров на Волге в Казани

25-летняя женщина и 35-летний мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы средней степени тяжести

В Казани на Волге произошло столкновение двух катеров, в результате которого пострадали два человека. Инцидент случился недалеко от водномоторного клуба на улице Брюсова. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Татарстану.

По информации Казанского линейного управления МВД на транспорте, в результате аварии 25-летняя женщина и 35-летний мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы средней степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в городскую клиническую больницу №7 для дальнейшего осмотра.

Казанское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану начало административное расследование по данному инциденту.

Главное управление МЧС России по республике напоминает, что при встречном движении катеров необходимо изменять курс вправо не менее чем на 20 градусов, чтобы обеспечить безопасное расхождение.

Анастасия Фартыгина