Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР
Населенный пункт был освобожден в результате наступательных действий группировкой войск «Южный».
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
— Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.
Накануне российские войска освободили город Часов Яр в ДНР.
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