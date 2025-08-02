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Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР

12:36, 02.08.2025

Населенный пункт был освобожден в результате наступательных действий группировкой войск «Южный».

Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

— Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне российские войска освободили город Часов Яр в ДНР.

Анастасия Фартыгина

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