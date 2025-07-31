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Российские войска освободили город Часов Яр в ДНР

08:02, 31.07.2025

Населенный пункт был освобожден в результате наступательных действий группировкой войск «Южный»

Российские войска освободили город Часов Яр в ДНР
Фото: Татьяна Демина

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

— В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области.

Анастасия Фартыгина

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